Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti - Son Dakika

Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti

01.05.2021 00:39

Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol ettiKORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın başlamasının ardından Van'da polis ve jandarma ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın başlamasının ardından Van'da polis ve jandarma ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kontrollerin sık yapıldığı uygulama noktalarını ziyaret edip, polis ve jandarma ekipleri ile birlikte durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisanda başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00'a kadar uygulanacak olan tam kapanma kapsamında Van'da polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yasağın başlamasıyla birlikte, kente giriş ve çıkışların olduğu bölgelerde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile birlikte, önce Edremit ilçesindeki polis uygulama noktasını, daha sonra da Gevaş ilçesine bağlı Balaban Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret edip, yapılan kontrollerle ilgili güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Polis ekipleri ile birlikte durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden Vali Bilmez, 17 günlük tam kapamada 724 görev alan polis, jandarma ve sağlık ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

KONTROL NOKTALARINDA ŞİMDİYE KADAR 950 KİŞİ TES TESPİT EDİLDİ

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Vali Bilmez, 17 günlük tak kapama ile birlikte polis ve jandarma ekiplerimiz denetimler yaparken, sağlık ekipleri de kontrollere katılıyor. Özellikle dışarıdan gelenlerin kendilerini izoli edilmesi ve herhangi bir bulgusu çıktığında hastaneye gitmeden Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturan kriz merkezini araması durumlarda, ekipler gidip o vatandaşımızın muayenesini yapıyor, gerekiyorsa ilaç tedavisine başlıyor. Hatta hastaneye kaldırılması gerekiyorsa ambulansla hastaneye kaldırılmakta. Bu kısıtlamalar başlayınca batı illerindeki hemşehrimiz bugün itibariyle geldi ve ilimizde ciddi bir artış meydana geldi. Onun için sağlık ekiplerimiz de geçişlerin fazla olduğu bir ilk günlerde burada görev yapacaklar. Jandarma ve polis ekiplerimiz de kentin değişik noktalarında 724 esasına göre görev yapmakta. Kontrollerde zaman zaman yakalanan pozitif vakalar bizim yurtlarda izole ediliyor. Arama noktalarında, yapılan filyasyon çalışmalarında şimdiye kadar 950 kişi tespit edildi ve bu kişiler yurtlarda izole edildi. dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDA AŞI ORANI YÜZDE 77, GENEL OLARAK DA YÜZDE 95 CİVARINDA

Salgınla mücadelede nasıl bir çalışma yürütüldüğü ile ilgili bilgi veren Vali Bilmez, 65 yaş üstü vatandaşlarda aşı oranımız yüzde 77, ama gerçekteki oranımız yüzde 95 civarındadır. Yaşlılarımızın bir kısmı sistem üzerinde bizde gözüküyor, ama il dışında oturuyor. Aşıda herhangi bir sıkıntımız yok. Sisteme düşen arkadaşlarımızın aşılama çalışmaları yapılmakta. Biz vatandaşlarımızdan sırası gelenin gidip aşı olmasını öneriyor. Hemen hemen bütün hastanelerimizde aşı çalışmaları yapılıyor. Sağlık ekiplerimiz de sahada aşı olmak isteyenlerin aşısını yapmakta. Yoğun bakımda bizim kovid için ayrılan yatakların doluluk oranı yüzde 30'un altında. Hastanede yatan hasta sayısı itibariyle iyiyiz. Ama son haftalarda vaka sayılarımızda bir artış oldu. Bir haftadır da bur duraklama söz konusu. Dünden itibaren de gözle görülür bir düşüş görmekteyiz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bugüne kadarki pandemi yüzümüzü ak çıkarıp, tedbirlere uyudukları için de Van halkına ve bu konuda büyük emek veren sağlık, polis ve jandarma ekiplerine de teşekkür ediyorum diye konuştu.

Yasağın ilk gününde kentte yaşanan yoğunluğa değinen Bilmez, İlk gün sistemde belge sıkıntısı yaşandı. İnşallah yarından itibaren sistem oturacak. Bugün işyerlerini gezdim. Hepsi kurala uyuyor. Araçlardaki atış da dışarıdan gelen girişlerden kaynaklı. Giren araç çıkan araçtan daha fazla. 2 Mayıs itibariyle sadece sistemden alınan belgeler kabul edilecek ifadelerini kullandı.

Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti
Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti

Koronavirüs, Jandarma, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti - Son Dakika


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