İSTANBUL-MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ'NDEN POLARNET GEMİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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İSTANBUL-MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ'NDEN POLARNET GEMİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

07.08.2022 14:03
İSTANBUL-MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ'NDEN POLARNET GEMİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Denetimleri tamamlanan Polarnet isimli gemiyle ilgili Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Denetimleri tamamlanan Polarnet isimli gemiyle ilgili Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Müşterek Koordinasyon merkezi tarafından Polarnet gemisinde icra edilen denetim tamamlanmistir. Gemi; son durağı olan Derince'ye ilerleyen saatlerde harekete geçecektir. Ancak elde olmayan hava ve deniz koşulları, geminin gerçekleştireceği ikmal (yakıt ve kumanya) faaliyetinin uzun sürecek olmasi ve buna bağlı olarak Boğaz geçişinin tek yönlü olması nedeniyle söz konusu gemi tahmin edilen/planlanan ve sizlere bildirilen zamandan farklı olarak yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Derince limanına demirleyecektir. Farklı bir gelişme olması durumunda sizlerle bilgi paylaşılacaktır. " ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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