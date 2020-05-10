DENETİMLERİN SÜRDÜĞÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE EDS KURULUYOR - Son Dakika

-Genel ve detay

-Polislerin belgeleri kontrol etmesi

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor. Öte yandan köprüden geçişi yasak olan araçları tespit etmek amacıyla köprüde EDS kurulumu çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti

Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış