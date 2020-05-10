Denetimlerin sürdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde EDS kuruluyor - Son Dakika

Denetimlerin sürdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde EDS kuruluyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor. Öte yandan Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi yasak olan araçları tespit EDS kurulumu çalışmaları devam ediyor. Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler içerisinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yapılan denetimlerde ekipler, güvenlik noktasından geçen araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Öte yandan köprüden geçişi yasak olan araçları tespit etmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformunda, EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kurulması çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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