Denetimli serbestlik bozulan hayatları onarıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da uyuşturucu kullanmak ve ticari yapmaktan cezaevinde 14 ay yatan Erkan Ç., çizmeyi çok sevdiği resimden uzaklaştı. Denetimli serbestlik uygulamasıyla tekrar eski özlediği hayatına dönmek için mücadele veriyor.

Adalet Bakanlığı'nın 2005 yılında uygulamaya başladığı 'Denetimli Serbestlik' uygulaması yeni hayatların kurulması, bozulan yaşamların onarılmasına katkı sağlıyor.

Hükümlülerin bir taraftan cezaları infaz edilirken diğer taraftan sosyal hayata katılmaları, toplumdan kopmadan belirli sınırlar içerisinde toplumla bağlarının yeniden kurulması sağlanıyor.

2005 yılından bu güne kadar 19 bin 760 dosyanın infazını gerçekleştiren Adalet Bakanlığı Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde şuan 2 bin 728 aktif dosyanın işlemi sürüyor.

Bu dosyalar içerisinde kamu yararına çalışan 402 hükümlü bulunuyor. Cezaevinden tahliye olmuş hükümlülerin yanında adli para cezası almış kişilere de kamu yararına çalışma hükümlülüğü uygulanıyor.

Erkan Ç., hayatına yeniden yön veriyor

Adıyaman'da uyuşturucu kullanmak ve ticari yapmaktan cezaevinde 14 ay yatan Erkan Ç.'de kamu yararına çalışan hükümlülerden bir tanesi.

Lise yıllarına kadar çok güzel kara kalem resim yapan ancak uyuşturucu kullanmasıyla birlikte elleri titreyen ve çok sevdiği resimleri çizemeyen Erkan Ç., 2017 yılında polis tarafından yakalandı. İlk suçunda devlet tarafından kendisine denetimli serbestlik uygulandı. Ancak daha sonra iki defa daha aynı suçu işleyince 14 ay kapalı cezaevinde yattı.

Erkan Ç. başından geçenleri şöyle anlattı: "Lise yıllarında kötü bir arkadaş ortamında uyuşturucuya bulaştım. Kendim o zamanlar uyuşturucu kullanmıyordum ama ortamında bulunuyordum. Daha sonra kendi kendime bahaneler üretip kendim de içmeye başladım. Ben önceden çok güzel resim çizerdim ama uyuşturucuyla birlikte el titrekliği başladı. Daha sonra bayağı bir uyuşturucu içmeye başladım. Temin ettim, bulundurdum, aracı oldum. 2017 yılında ilk kez yakalandım. Devlet bana ilk seferinde babalığını gösterdi ve denetim verdi. Bun bu kuralı tekrardan çiğnedim. Mahkemeler devam etti. 14 Ay cezaevinde yattım. Daha sonra denetimli serbestlik çalışması başladı. Gerek adliye içerisinde, gerek devlete, gerek aileme karşı sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Burada tuvalet temizlesem, yerleri süpürsem ne olacak ki? Uyuşturucu kullanmaktan daha mı kötü?

Çok güzel karakalem çizerdim. Uyuşturucu ile birlikte başlayan el titremesiyle resim hayatım bitti. Şimdi kendimi işime adadım. Resim arada çiziyorum ama eskisi gibi değil. Bundan sonra bir düzen kurmam lazım. Denetimli Serbestliğin bana sağladığı en güzel şey hayatıma bir düzen getirdi."

Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak ise açıklamasında, cezaevinden tahliye olmuş dosyalara kamu hizmeti yükümlülüğü verdiğimiz gibi adli para cezası almış kişilerinde kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunduğu dile getirdi.

Bayrak, "Adıyaman'da kamu yararına çalışan 402 hükümlümüz bulunuyor. Kuma kurumlarıyla yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde yerleştirme yapıyoruz. Kişi ceza infaz kurumundan tahliye olduktan sonra bu sistemde hem rehabilite oluyor, hem kamu kurumunda cezasını yerine getiriyor. Kamu kurumunda yeni kişilerle tanışıyor. Memurlarıyla, müdürleriyle tanışmış oluyor. Hem onlardan teşekkür alıyor hem de onlar vasıtasıyla kamu kurumlarından biz teşekkür alıyoruz. Hükümlülerimiz kendileri kamuya yararlı bir birey olarak görüyor. Zaten öyleler. Bu konuda onlar için bu rehabilitasyon oluyor" diye konuştu.