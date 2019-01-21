Denetimli Serbestlik Bünyesindeki Yükümlüler Okul Tadilatında Görev Aldı

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, Şubat tatiline giren okullarda tadilat çalışmalarında görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, Şubat tatiline giren okullarda tadilat çalışmalarında görevlendirildi.



Adalet Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazının ardından belirlenen okullarda denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımı ile bakım onarım çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kozan merkez ve çevre ilçelerinde belirlenen ve tadilata ihtiyaç duyulan okullarda 15 tatil dolayısıyla bakım onarım çalışmaları başladı.



Çalışmalar kapsamında İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve beraberindeki heyet bakım onarıma ihtiyaç duyulan okullardan ilki olan Gazi İlk ve Ortaokulu'nda yükümlülerin katılımı ile gerçekleşen boya, badana ve tamirat işlerini yerinde incelediler. Kaymakam Gürçam ve Başsavcı Yeşil çalışmaları yerinde inceleyerek kendileri de yükümlüler ile birlikte sınıflarda boya badana çalışması yaptılar.



Çalışmalar kapsamında bilgi veren Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Başsavcılığımız, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde ihtiyacı olan okullarda boya badana ve tamirat işleri bu işlerden anlayan yükümlülerimizin katılımı ile yapılıyor. Daha önceden belirlenen ve bakıma ihtiyaç duyulan okullarımızda boya, badana ve tamirat işleri 15 yükümlümüzün katılımı ile gerçekleşecektir" dedi.



Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil de, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün birlikte gerçekleştirdikleri Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 15 tatil nedeniyle badana ve tadilat işleri ile ilgili olarak yaklaşık 15 hükümlümüz burada birkaç gün çalışarak ihtiyaçlarını giderecekler. 15 tatilde Kozan'da 7 okul, Feke, İmamoğlu ve Tufanbeyli ilçeleri de dahil olmak üzere 15 tatilde inşallah toplam 10 okulumuzda boya, badana, tamirat ve tadilat işleri gerçekleştirilecektir" diye konuştu. - ADANA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'tan Ağrı'ya Gönül Köprüsü

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu

Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın