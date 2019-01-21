Denetimli Serbestlik Bünyesindeki Yükümlüler Okul Tadilatında Görev Aldı

Denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler okul tadilatında görev aldı Adana ve ilçelerinde, boya, badana, tadilata muhtaç eğitim yuvaları, yükümlüler tarafından elden geçirilerek güzelleşecekADANA - Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği kapsamında denetimli...

Denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler okul tadilatında görev aldı

Adana ve ilçelerinde, boya, badana, tadilata muhtaç eğitim yuvaları, yükümlüler tarafından elden geçirilerek güzelleşecek



ADANA - Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, Şubat tatiline giren okullarda tadilat çalışmalarında görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazının ardından belirlenen okullarda denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımı ile bakım onarım çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında Adana'nın Kozan İlçesinde Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kozan merkez ve çevre ilçelerinde belirlenen ve tadilata ihtiyaç duyulan okullarda 15 tatil dolayısıyla bakım onarım çalışmaları başladı.

Çalışmalar kapsamında İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve beraberindeki heyet bakım onarıma ihtiyaç duyulan okullardan ilki olan Gazi İlk Ortaokulu'nda yükümlülerin katılım ile gerçekleşen boya, badana ve tamirat işlerini yerinde incelediler. Kaymakam Gürçam ve Başsavcı Yeşil çalışmaları yerinde inceleyerek kendileri de yükümlüler ile birlikte sınıflarda boya badana çalışması yaptılar.

Çalışmalar kapsamında bilgi veren Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Başsavcılığımız, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde ihtiyacı olan okullarda boya badana ve tamirat işleri bu işlerden anlayan yükümlülerimizin katılımı ile yapılıyor. Daha önceden belirlenen ve bakıma ihtiyaç duyulan okullarımızda boya, badana ve tamirat işleri 15 yükümlümüzün katılımı ile gerçekleşecektir" dedi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil de, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün birlikte gerçekleştirdikleri Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 15 tatil nedeniyle badana ve tadilat işleri ile ilgili olarak yaklaşık 15 hükümlümüz burada birkaç gün çalışarak ihtiyaçlarını giderecekler. 15 tatilde Kozan'da 7 okul, Feke, İmamoğlu ve Tufanbeyli ilçeleri de dahil olmak üzere 15 tatilde inşallah toplam 10 okulumuzda boya, badana, tamirat ve tadilat işleri gerçekleştirilecektir" diye kaydetti.

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