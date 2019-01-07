Denetimli Serbestlik Çalışanlarına Lisansüstü Eğitim İmkanı

Atatürk Üniversitesi rektörü Çolaklı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına lisansüstü eğitim imkanı sunan protokolle ilgili olarak, "Toplumsal düzenin sağlanması için önemli bir işlev göreceğine ümit ediyorum.

Atatürk Üniversitesi rektörü Çolaklı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına lisansüstü eğitim imkanı sunan protokolle ilgili olarak, "Toplumsal düzenin sağlanması için önemli bir işlev göreceğine ümit ediyorum." dedi.



Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında lisansüstü eğitim protokolü imzalandı.



Çomaklı ve Bölükbaşı'nın yanı sıra idari yargı mensuplarının katıldığı protokolün, suçluların rehabilitasyonu ve toplumsal düzenin sağlanması için önemli bir işlev göreceği kaydedildi.



Atatürk Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra topluma katkı sağlama anlamında da önemli adımlar attığını ifade eden Çomaklı, suça bulaşmış bireylerin rehabilitasyonu için yürütülecek çalışmaların, toplumsal düzenin sağlanması noktasında oldukça önemli olduğunun altını çizdi.



Atatürk Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen projeyle ilgili olarak Rektör Çomaklı'ya teşekkürlerini sunan Bölükbaşı ise, "Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık bölümüyle yürütülecek faaliyetlerin suçluların rehabilitasyonu ile ilgili süreçlere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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