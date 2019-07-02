Son Dakika Haberleri: Denetimli serbestlik hükümlüleri açık havada sinema izledi
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Denetimli serbestlik hükümlüleri açık havada sinema izledi

1 saat önce

Gaziantep'te bulunan denetimli serbestlik hükümlüleri açık havada sinema filmi izleme keyfi yaşadı.

Denetimli serbestlik hükümlüleri açık havada sinema izledi, System.String[]
Gaziantep'te bulunan denetimli serbestlik hükümlüleri açık havada sinema filmi izleme keyfi yaşadı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan 110 hükümlü, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında tarihi Cenani Konağında açık havada sinema filmi izledi.
Aileleri ile çeşitli ikramlar eşliğinde "Gülen Gözler" adli sinema filmi izleyen hükümlülerin bazıların ilk defa açık havada sinema filmi izlediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:06 Kaynak: AA
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