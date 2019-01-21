Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okulları Boyuyor

Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okulları Boyuyor

1 saat önce

Mersin'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında, yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştirmeye başladı.

Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okulları Boyuyor, System.String[]
Mersin'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında, yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştirmeye başladı.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Mersin'de de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, tadilata ihtiyaç duyulan okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında hükümler, 10 okulda bakım ve onarım çalışması yapacak. Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Mersin Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Ömer Faruk Güngör ve Mustafa Yakar, Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar ile Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 700. Ortaokulu'nda hükümlülerin yaptığı boya, tadilat ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgiler aldılar.

Çalışmalarla 700. Yıl, Şehit Emrah Şahin, Mithatpaşa, İnönü, Adnan Menderes, Tece ve Mezitli İmam Hatip okulları ile Eyüp Aygar Fen, Tevfik Sırrı Gür Anadolu ve Atatürk Anadolu liseleri bakımdan geçirilecek. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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