Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik" Hükümlüleri Topluma Kazandırıyor

Denetimli Serbestlik" Hükümlüleri Topluma Kazandırıyor

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Denetimli Serbestlik" uygulamasından yararlanan hükümlüler, çeşitli kurumlarda ücretsiz çalıştırılarak hem cezalarının geri kalan kısmını çekiyor hem de yeniden topluma kazandırılıyor.

Denetimli Serbestlik
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Denetimli Serbestlik" uygulamasından yararlanan hükümlüler, çeşitli kurumlarda ücretsiz çalıştırılarak hem cezalarının geri kalan kısmını çekiyor hem de yeniden topluma kazandırılıyor.

Ülke genelinde cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Adalet Bakanlığınca 2005 yılında hayata geçirilen ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amaçlanan uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda yasadan yararlanan hükümlülerin çeşitli kurumlarda ücretsiz çalışarak cezalarının geri kalan kısmını toplum içinde çekmeleri sağlanıyor.


Uygulama ile Doğubayazıt ilçesinde de birçok hükümlü yeniden topluma kazandırıldı.


İlçede, cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik çerçevesinde çeşitli kurumlarda ücretsiz temizlik, boya, badana, tadilat ve tamirat işleri yapan hükümlüler, cezalarını cezaevi yerine ailelerinin yanında ve toplum içinde çektikleri için memnun.


Yerleştirildiği kurumda günün belli saatlerinde çalışıp cezasını çeken hükümlüler, zamanının diğer bölümünü de kendisine ve ailesine ayırabiliyor.


-"Çocuklarımıza daha iyi eğitim şartları sunuyorlar"

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde toplamda 115 hükümlünün denetimli serbestlik yasasından yaralanarak kamu yararına çalıştıklarını söyledi.

Gül, amaçlarının hükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumda dezavantajlı gruplar içerisinde kabul edilen suça karışmış kişiler, bu tür faaliyetlerle hem cezalarının geri kalan kısmını tamamlıyorlar hem de topluma uyum süreçleri hızlanıyor. Bu açıdan ülke genelinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin önemli olduğu düşüncesindeyim. Hükümlülerimiz, özellikle okulların fiziki altyapılarını iyileştirme çalışmalarıyla çocuklarımıza daha iyi eğitim şartları sunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Hükümlüler tarafından 14 Nisan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen çalışmaları, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Gül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Harun Selim Budak, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Güncel
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