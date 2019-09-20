Son Dakika Haberleri: Denetimli serbestlik hükümlülerine aşure
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Denetimli serbestlik hükümlülerine aşure

1 saat önce

BAKIRKÖY Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı alanındaki hükümlüler ve kurum görevlilerine aşure dağıtıldı.

Denetimli serbestlik hükümlülerine aşure, System.String[]

BAKIRKÖY Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı alanındaki hükümlüler ve kurum görevlilerine aşure dağıtıldı.

Müdürlüğün Güngören'deki hizmet binasındaki etkinlik, kurum  vaizi Ahmet Faruk Dönmez'in duası ile başladı. Dua ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ile uygulamadan yararlanan hükümlülere Bakirköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Kurum Müdürü Leyla Karaküllah ve Kurum Müdür Yardımcısı Mustafa Heşe aşure ikram etti. Savcı Arı, Muharrem ayının birlik ve beraberliği yansıttığını surur Aşure ile simge haline geldiğini söyledi. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah da, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zenginleştirilmesi amacı ile düzenlenen etkinlik ile Muharrem ayının faziletinin hissedilmesinin amaçladıklarını ifade etti.

Güngören, Bakırköy, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
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