Denetimli Serbestlik İş Protokolü İmzalandı
2 saat önce
Niğde Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik iş protokolü imzalandı.
Niğde
Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı
arasında denetimli serbestlik iş protokolü imzalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde adliye binasındaki imza töreninde, kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin kamu kuruluşlarında çalıştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 396 yükümlüye sigara, alkol ve madde bağımlılığı arındırma programı uygulandığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:
"300 yükümlüye hayat için değişim, 300 yükümlüye öfke kontrol ve 4 bin 500 yükümlüye değişik konularda seminer verildi. Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanarak tahliye olan 2 bin 252 yükümlünün toplum içinde infazını gerçekleştirmiş ve 425 yükümlünün infazına devam edilmektedir. Ayrıca kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü kapsamında 289 bin 200 saat kamu hizmeti yerine getirilmiş, ilimizde binlerce fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Madde bağımlılarının rehabilitasyonu kapsamında bin 221 yetişkin yükümlünün ve 73 çocuk yükümlünün tedavi ve denetimi yapılmış, ayrıca tutuklama tedbiri yerine kişinin ailesi ve toplumdan uzaklaşmadan işine ve hayatına devam etmesini sağlayan adli kontrol müessesesini ise ilimizde 3 bin 136 kişiye uygulamış ve bin 708 kişiye halen uygulanmaya devam edilmektedir."
Konuşmaların ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
ve Başsavcı Oğuzhan Dönmez, protokolü imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:51 Kaynak: AA
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