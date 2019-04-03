Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde İntihara Kalkışan Hükümlüyü Eşi İkna Etti

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde İntihara Kalkışan Hükümlüyü Eşi İkna Etti

1 saat önce

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, 4'üncü katta bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün balkonunda intihara kalkışan denetimli serbestlik hükümlüsü S.S., eşi ile telefonda konuşması sonucu ikna edildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde İntihara Kalkışan Hükümlüyü Eşi İkna Etti, System.String[]
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, 4'üncü katta bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün balkonunda intihara kalkışan denetimli serbestlik hükümlüsü S.S., eşi ile telefonda konuşması sonucu ikna edildi.

İnebolu'da denetimli serbestlik hükümlüsü evli ve 2 çocuk babası S.S., İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bulunduğu 4'üncü kattaki balkona çıkaraki ntihara kalkıştı. Balkonun demir korkuluklarının arkasına geçen S.S.'yi gören kurum çalışanlarının ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yerde branda açtı. Polisin S.S.'yi ikna edememesi üzerine Kaymakam  Abdullah Atakan Atasoy olay yerine geldi. Atasoy, S.S. ile konuşarak ikna etmeye çalıştı. Kaymakam Atasoy, S.S.'nin eşiyle problemleri olduğunu söylemesi üzerine eşini telefonla arayı haporlörü açtı. Kaymakam Atasoy, S.S. ve eşi arasında telefonla aracılık etti. S.S., eşiyle konuştuktan sonra ikna olarak balkondan indi. S.S., ambulans ile kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- İnebolukastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:41 Kaynak: DHA

İnebolu, Güncel
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