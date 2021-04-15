Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine gıda yardımı - Son Dakika

Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliğinde yürütülen çalışmayla Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı yapıldı.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı yapılması kararlaştırıldı. Karar doğrultusunda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı üyesi kuruluşlardan Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliğinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 100 denetimli serbestlik yükümlüsü ve ailesine gıda yardım paketleri teslim edildi. - MERSİN