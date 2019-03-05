Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Şartını İhlal Eden 1 Kişi Tutuklandı

Denetimli Serbestlik Şartını İhlal Eden 1 Kişi Tutuklandı

25 dakika önce

Nevşehir'de Denetimli Serbestlik şartının ihlal eden 1 kişi tutuklandı.

Denetimli Serbestlik Şartını İhlal Eden 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de Denetimli Serbestlik şartının ihlal eden 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi amirliğince A.T. kasten yaralama suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.T. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereği denetimli serbestlik imza yükümlülüğünü herhangi bir geçerli mazereti olmaksızın ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:43 Kaynak: İHA

Kale, Nevşehir, 3. Sayfa
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