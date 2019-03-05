Denetimli Serbestlik Şartını İhlal Eden 1 Kişi Tutuklandı
25 dakika önce
Nevşehir'de Denetimli Serbestlik şartının ihlal eden 1 kişi tutuklandı.
Nevşehir
'de Denetimli Serbestlik şartının ihlal eden 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kale
Şehit İsmail Arslan
Polis Merkezi amirliğince A.T. kasten yaralama suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.T. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereği denetimli serbestlik imza yükümlülüğünü herhangi bir geçerli mazereti olmaksızın ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:43 Kaynak: İHA
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