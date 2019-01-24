Denetimli Serbestlik"Ten Yararlanan Hükümlüler Kamu Yararına Çalışıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde "Denetimli Serbestlik" uygulamasından yararlanan hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarda ücretsiz çalıştırılarak cezalarını çekip yeniden topluma kazandırılıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde "Denetimli Serbestlik" uygulamasından yararlanan hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarda ücretsiz çalıştırılarak cezalarını çekip yeniden topluma kazandırılıyor.



Ülke genelinde cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Adalet Bakanlığınca 2005 yılında hayata geçirilen ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amaçlanan uygulamayı Patnos ilçesinde de sürdürüyor.



Uygulama çerçevesinde cezalarının bir kısmını kamu kararına ücretsiz çalışarak çeken hükümlüler, Patnos'ta da bu çerçevede bazı okullarda onarım ve tadilat işlerini yapıyor.



Böylece hem okulları ikinci döneme hazırlayan hem de cezalarını çeken hükümlüler, diğer yandan sosyalleştirilerek topluma kazandırılıyor.



Patnos Kaymakamı Ümit Altay, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Patnos Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, Denetimli Serbestlik İlçe Müdürü Fatih Serdar Şayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Fikret Ayaz de hükümlülerin Patnos Cengiz Topel ilk ve ortaokulundaki çalışmalarını inceledi.



Hükümlüler ile sohbet Başsavcı Tahir Özgenç AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları işbirliği kapsamında 42 hükümlünün görevlendirmesi ile 29 okulda çalışma başlatıldığını söyledi.



Özgenç, "Temizlik, boya, bakım ve onarım çalışmalarını başlattık. Çalışmalar yarıyıl tatili süresince devam edecek. Yaz tatilinde de aynı çalışmaların sürdürülmesi planlanmaktadır." dedi.





Programın ardından Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu okul aile birliği başkanı Erhan Dönmez, Kaymakam Altay, Başsavcı Özgenç ve Okul Müdürü Sebahattin Kılıç'a desteklerinden dolayı birer plaket takdim etti.

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