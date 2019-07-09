Son Dakika Haberleri: Denetimli serbestlik yükümlüleri 60 yıllık okulu tamir etti
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Denetimli serbestlik yükümlüleri 60 yıllık okulu tamir etti

1 saat önce

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında kamu hizmeti cezası alan 13 yükümlü, 60 yıllık Şehit Ahmet Yasin İlkokulu'nun duvarlarını boyadı, sıralarını tamir etti.

Denetimli serbestlik yükümlüleri 60 yıllık okulu tamir etti, System.String[]
Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında kamu hizmeti cezası alan 13 yükümlü, 60 yıllık Şehit Ahmet Yasin İlkokulu'nun duvarlarını boyadı, sıralarını tamir etti.
Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü ortak proje kapsamında Osmaniye'de Halk Eğitim Merkezi'nde 5 günlük kurs gören 13 hükümlü, il merkezinde bulunan okulların boya badana ve tamir işlerini yapmaya başladı.
İlk olarak merkeze bağlı Dereobası köyünde bulunan 60 yıllık Şehit Ahmet Yasin İlkokulu'nun iç ve dış duvarlarını boyayan yükümlüler, sınıflardaki sıra, masa, pano gibi tamir gerektiren eşyaları da tamir ederek yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.
İnfaz Hakimi Bülent Gök, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erbay Tan ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Cumhuriyet Savcısı Hami Can, bugün itibariyle 204 yükümlünün çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmeti cezasını yerine getirdiğini söyledi.
Bunlardan 13'ünün 5 günlük eğitimin ardında il merkezinde belirlenen okulların boya badana ve tamirat işlerini yerine getirmeye başladığını dile getiren Can, "Burada asıl amaç: yükümlülüğü yerine getirmekle birlikte aynı zamanda topluma artı değer kazandırmak, bir şekilde suç işlemek suretiyle yasayla ihtilafa düşmüş bireylerin topluma kazandırılmasıdır." dedi.
Okul müdürü Zekeriya Ergenekon ise, yükümlüler sayesinde okullarının yeni eğitim öğretim yılına şimdiden hazır hale geldiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:45 Kaynak: AA
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