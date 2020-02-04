Denetimli serbestlik yükümlüleri Adana'yı karnavala hazırlayacak - Son Dakika
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Denetimli serbestlik yükümlüleri Adana'yı karnavala hazırlayacak

6 saat önce

Haklarında kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma kararı bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri, Adana'da 3-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıklarına destek olacak.

Denetimli serbestlik yükümlüleri Adana'yı karnavala hazırlayacak, System.String[]

Haklarında kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma kararı bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri, Adana'da 3-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıklarına destek olacak.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, denetimli serbestlik yükümlülerinin kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.


Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar arasında imzalanan 3 yıl süreli protokole göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce belediyeye yönlendirilen yükümlüler, Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerde veya birimlerin kontrol ve gözetimi altındaki alanlarda çalışacak. Denetimli serbestlik yükümlüleri, öncelikle, kent genelindeki muhtelif ortak kullanım alanlarında bulunan korkuluk, bariyer, bank, piknik masası ve pergolaları boyayarak, "Nisan'da Adana'da" sloganıyla bu yıl 8.'si düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıklarına katkı sunacak.


Otobüs durakları ile metro istasyonlarının temizliği ve boyanması; ağaç gövdelerinin kireçlenmesi; ana cadde ve bulvarlardaki kaldırımlarda yer alan yeşil alan ve ağaçların sulanması; park, yeşil alan ve ana cadde ile bulvarlardaki sosyal donatılarda ekim, dikim, bakım, sulama ve temizlik gibi işlerde çalışacak olan denetimli serbestlik yükümlüleri, Merkez ve Yüreğir otogarları ile mezarlıkların bakım ve temizliğine de destek olacak. Tüm bu çalışmalar için gerekli olan ihtiyaç malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kurumlarımız arasında yapılan bu protokolle; haklarında kamuya yararlı işlerde çalışma kararı verilen denetimli serbestlik yükümlülerine rehabilitasyon imkanı sağlarken, kamuya da ücretle başka kaynaklardan sağlayacağı işleri ücretsiz alma imkanı tanımış oluyoruz" ifadelerini kullandı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, denetimli serbestlik yükümlülerinin kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasını, söz konusu insanları topluma kazandırma açısından çok olumlu bulduklarını belirterek, "Yapılan bu iş insani ve faydalı. Bir şekilde suça karışmış insanları topluma yeniden kazandırmak, rehabilitelerini sağlamak çok önemli bir uygulama. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, toplumumuza yarar sağlayacak bir işle ilgili protokole imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - ADANA

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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