Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Arıcılık Öğrenecek

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Arıcılık Öğrenecek

2 saat önce

Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle uyuşturucuyu bırakarak hayatlarına yeni bir sayfa açmaya çalışan denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik arıcılık kursu açıldı.

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Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle uyuşturucuyu bırakarak hayatlarına yeni bir sayfa açmaya çalışan denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik arıcılık kursu açıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük salonunda açılan ve Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türker tarafından verilen kursun 12 gün süreceği belirtildi.

Kursa katılan yükümlülere İŞKUR tarafından ücret verildiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kursiyerler kurs sonunda alacakları belgelerle projelere hazırlayıp hibe desteklerine başvurabileceklerdir. Bu sayede hem kendi istihdamlarına katkı sağlarken bir taraftan da bal üreterek ülke ekonomisine de katkı sağlamaları hedeflenmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:15 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yozgat, İŞKUR, Güncel
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