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Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

6 saat önce

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve yükümlüler tarafından 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında fidan dağıtıldı.

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı, System.String[]

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve yükümlüler tarafından 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında fidan dağıtıldı.


Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye genelinde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Burak Tek'in katılımıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Hakkari Adliyesi bahçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ve personelleri tarafından 300 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.


Fidan dağıtım törenine katılan vatandaşlar, ilgililere teşekkür etti. - HAKKARİ

Geleceğe Nefes, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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