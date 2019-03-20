Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Huzur Evi ve Şehitler Ormanının Bakımını Yaptı

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Huzur Evi ve Şehitler Ormanının Bakımını Yaptı

3 saat önce

Niğde'de Denetimli Serbestlik yükümlüleri, huzur evi ve Niğde Şehitler Ormanı'nın bakımını yaptı.

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Huzur Evi ve Şehitler Ormanının Bakımını Yaptı, System.String[]
Niğde'de Denetimli Serbestlik yükümlüleri, huzur evi ve Niğde Şehitler Ormanı'nın bakımını yaptı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Oğuzhan Dönmez, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, orada kalanlarla sohbet etti.

Huzur evinin iç ve dış cephe boyama işlemlerinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu hizmetlerini yerine getirmekte olan 4 yükümlü tarafından yapıldığını belirten Dönmez, "Bugün Niğde'de kamu kurumlarında 125 yükümlü kamu hizmeti cezalarını yerine getirmektedir. Bugün bu huzur evi ve rehabilitasyon merkezinde hayatlarını devam ettiren yaşlılarımızın daha iyi şartlarda, daha nezih ve temiz bir kurumda yaşamaya devam etmeleri bizi oldukça mutlu etmektedir. Bu çalışmalar burada son bulmayacak olup bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız karşılıklı işbirliği içerisinde devam ettirilecektir. Burada çalışan yükümlülerimize devam edecekleri çalışmaları için kolaylıklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez ve beraberindeki Denetimli Serbestlik Müdürü Ömer Taşcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, huzur evi sakinleriyle sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan, Niğde Şehit Aileleri Derneği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında yükümlüler, Niğde Şehitler Ormanı'nın bakım, sulama ve genel temizliğini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:37 Kaynak: AA

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