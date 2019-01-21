Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Boyadı

Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Kayseri'de, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yükümlüler okulları boyadı, sıralarda tadilat yaptı.

Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Kayseri'de, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yükümlüler okulları boyadı, sıralarda tadilat yaptı.



Kırıkkale Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen programa Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz ile yetkililer katıldı.



Vali Sezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik yükümlülerinden oluşan 8 kişilik ekibin okulun boya ve tadilat işlerini yaptığını söyledi.



Okulun tadilat ve boya işlerinin tamamlanarak eğitim öğretim döneminde çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesi için bu çalışmaların devam ettiğini belirten Sezer, "81 ilimizde uygulanan güzel bir faaliyet bu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Ankara'da başlatıldı ve tüm illerde bu faaliyet devam ediyor." diye konuştu.



Başsavcı Ayaz da "Kırıkkale'de 65 hükümlümüz bu şekilde kamuya yararlı işlerde çalışıyor. İlerleyen günlerde inşallah yine bu ekibimizle değişik okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerinde görev almak ve bu şekilde kamuya faydalı olmak istiyoruz." dedi.



Açıklamaların ardından yükümlüler okulu boyayıp, sıraları onardı.

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