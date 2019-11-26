Denetimli serbestlik yükümlüleri okul onardı

Düzce'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin Mustafa Kemal Ortaokulu'nda bakım ve onarım yaptığı bildirildi.Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yükümlülerin zamanı planlaması, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesi amacıyla kentteki bir okulda bakım ve onarım çalışması yaptığı belirtildi.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma tedbirine tabi tutulan 13 yükümlü, şehir merkezinde bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu'nun 7 derslik, 2 spor odası, bahçe duvarları ve kaldırım taşları boyayarak renklendirdi.

Çalışma kapsamında okul içinde bulunan dersliklerin de bakım ve onarım işleri yapıldı.