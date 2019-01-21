Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullarda Temizlik ve Tadilat Yaptı

Denetimli Serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik ve tadilat yaptı YURT - TOPLU - Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kamu kurumlarında Denetimli Serbestlik cezası bulunan hükümlüler okulların tadilatı ve temizliklerinde görev aldı.

Denetimli Serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik ve tadilat yaptı YURT - TOPLU - Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kamu kurumlarında Denetimli Serbestlik cezası bulunan hükümlüler okulların tadilatı ve temizliklerinde görev aldı.



KASTAMONU - Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kamu kurumlarında Denetimli Serbestlik cezası bulunan hükümlüler, Kastamonu'da 5 okulda boya badana ve çevre düzenlemesi yaptı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatilinde kamu kurumlarında cezaları bulunan hükümlüler, 5 okulda boya, tadilat ve temizlik gibi işlerde çalıştırılacak. Bu kapsamda Kastamonu'da da Kuzeykent İlkokulunda cezaları bulunan hükümlüler, okulda boya ve çevre düzenlemesi yaptı. Buradaki programa Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Yaşar Dolapçı, Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir ile görevliler katıldı.

Programda konuşan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, "Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasındaki yapılan protokol gereğince tüm ülke çapında denetimli serbestlik Şube Müdürlüğümüze bağlı ve cezalarını kamu hizmeti yapmak suretiyle çeken hükümlülerimizin ihtiyacı olan okullarımızda tadilat, tamirat ve boya, badana işlemleri yapılması hususundaki protokolü gereğince ilimizde de Kastamonu ilimizde de toplam beş okula beş okulumuza boya, badana ve tadilat işlemleri yapmak amacıyla bugün burada bulunmaktayız. Hükümlülerimizin topluma kazandırılması hususunda bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Aynı zamanda boya, badana ve tadilat işlemlerine ihtiyacı olan okullarımızın özellikle köy okullarımızın bu kapsamda bu faaliyetten olumlu yönde etkilendikleri kanaatindeyiz. Bu itibarla bu çalışmaların özellikle yaz döneminde de Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığımız Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak yapacağımız proje ve çalışma kapsamında yazın özellikle okulların kapanması ve tatil süresinin daha uzun olması hasebiyle bu süreyi ve bu sayıyı daha da arttırma hedefindeyiz. Amacımız hükümlülerimizin olumlu yönde topluma kazandırılması onların becerilerinden onların katkılarından istifade edilmesi bu itibarla hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, "Milli Eğitim Bakanlığımızla, Adalet Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde yapılan bu etkinliğin gerçekten ilimiz için ülkemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. ve bu kapsamda da Sayın Başsavcımızın belirttiği gibi beş tane okulumuzda bu çalışma yapılacak. Dört tanesinde boya işleri yapılacak bir tane okulumuzda da hijyen kapsamında temizlik çalışmaları yapılacaktır. Bu vesileyle ben hem şahsım adına hem kurumum adına Sayın Başsavcımızın nezdinde Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim-öğretim görebilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işbirliği protokolünde mahkumlar, Kuzeykent İlkokulu yanı sıra Mescit İlkokulu, Şehit Uğur Yıldız İlkokulu, İsfendiyarbey İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda boya, tadilat ve çevre düzenlemesi gibi işlerde çalıştırılacak.



Okulları denetimli serbestlik yükümlüleri boyuyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri bir okulun boya ve badanasını yapıyor.

Kayacık Mahallesi'nde bulunan Şehit Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu'nun boya, badana ve temizlik işleri denetimli serbestlik yükümlülerince gerçekleştiriliyor. Okulların sömetri tatiline girmesi üzerine Türkiye genelinde bir çok il ve ilçede başlatılan uygulamayla Bandırma'da bulunan Şehit Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu'na getirilen 14 denetimli serbestlik yükümlüsü okuldaki 20 sınıfın boya, badana ve temizlik işlerini yapmaya başladı.

Okula gelen Kaymakam Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan projenin işleyişi hakkında bilgi aldı.

14 denetimli serbestlik yükümlüsü 18 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Şehit Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu'nda 20 sınıfın boya, badana ve temizliğini yapacak.



Hükümlüler sömestr tatilinde okulları güzelleştirecek

HAKKARİ - Hakkari'de 11 hükümlü, Şehit Selahattin Ortaokulunda temizlik ve çeşitli işlerde hizmet etmek üzere görev aldı.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği gereğince cezalarını sosyal hayat içerisinde infaz eden hükümlüler, sömestr tatili boyunca okullarda ihtiyaç duyulan çeşitli işlerde çalıştırılacak. Hükümlüler; sınıfları, koridorları ve okulun önündeki kar yığınlarını temizlediler. Okula gelen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, hükümlülere yapılacak işlere ilişkin bilgilendirmeler yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, insanoğluna yakışır bir şekilde ceza infaz sistemi amaçlandığını belirterek, "Bugün burada bulunmamızın amacı, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği gereğince Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetimini ve takibini yaptığı hükümlülerin, 15 tatil olması nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda boya, badana, tadilat ve benzeri ufak onarım işlerinde çalıştırılmak üzere özellikle okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir araya geldik. İnsanoğluna yakışır bir şekilde ceza infaz sistemi amaçlandığı için denetimli serbestliğe önem atfetmekteyiz. Bu çerçevede faaliyetlerini yerine getiriyorlar" şeklinde konuştu.



Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Okullar güzelleşiyor" etkinliği kapsamında hükümlüler okul boyadı



Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleşen etkinlikte hükümller etkinlik kapsamında okulda boya ve temizlik yaptı.

Etkinlik kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler okulda boya ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Etlinlik ile ilgili açıklama yapan Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Akgün, etkinlik kapsamında Kırıkhan'da 2, Reyhanlı'da 2 okul eğitime hazır hale getirildiğini söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Akgün "Bugün başlayan 'Okullar güzelleşiyor' etkinliğimiz 1 Şubata kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında 4 okulumuzda 126 hükümlü boyama ve çevre düzenlemesi gibi etkinlikte yer alıyor" dedi.

Etkinliğe Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Akgün, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Ayazhan aktıldı.



Denetimli serbestlik mahkumlarını topluma kazandıracak proje

MANİSA - Manisa'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin gerek mahkumiyetlerini tamamlanması gerekse de topluma kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında yükümlüler yarı yıl tatilinde okulların boya, tadilat, fidan dikimi gibi işlerini yapacak.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı ara tatilinde uygulamaya geçirilen proje kapsamında Manisa'daki denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya, tadilat, ağaç dikme, bakım ve onarımlarını yapacak. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlanan uygulamayı Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nurullah Menteşe de yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından fidan dikimine yardım eden Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, yükümlülerin okullarda yaptıkları hizmetlerle infazlarını yerine getirdiklerini belirterek, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2006 yılından beri faaliyetlerini yürütüyor. O günden bugüne çok güzel infaz sistemi şeklinde faaliyetler gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile alternatif bir infaz sistemi olduğunu bilinmesini isterim. Bu anlamda gerek Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarımızda, gerek hastanelerde, gerek diğer kurumlarda bu şekilde faaliyet gösteren yükümlüler infazlarını yerine getiriyor" dedi.

Proje ile yükümlülerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişerek topluma kazandırılmalarına katkı sağlanacağını söyleyen Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, "Burada gerek okulların temizliği bakımları bahçelerinin güzelleştirilmesi ağaçların bakımı gibi ya da ağaç ihtiyacı varsa yeşillendirme gibi bir çok ihtiyaçlarımız olabiliyor. Biz kendi personellerimizle elimizden geldiğince bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak bu arada son 12-13 yıldır Adalet Bakanlığımızın infaz sisteminde yaptığı değişiklik ile hafif suçlardan hüküm yeme durumu olmuş vatandaşlarımızın hapishanede kalma şeklindeki infazlarının son bölümünü hem topluma geri kazandırma, adaptasyon sağlanması hem de kamu yararına katkıda bulunmaları hem de sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi bağlamında çeşitli kurumlarda olduğu gibi daha çok eğitim kurumlarımızda görevlendirilmeler oluyor. Bu görevlendirilmeler hem eğitime destek bağlamında hem de bu arkadaşlarımızın yeniden topluma dönme sürecindeki sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve rehabilitasyonu için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Okullarımızda hizmet veren bu personellerine de yeniden topluma dönmelerinde 'Hoş geldiniz' diyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Manisa'da belirlenen eğitim kurumlarının yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 111 kişi denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmeti yükümlülüğüne devam ediyor.



Denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda tadilat yapıyor

Kamu hizmeti cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde kent genelindeki 224 okulun temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştiriyor.

ADANA - Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamu hizmeti cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde kent genelindeki 224 okulun temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştiriyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki kamu hizmeti cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde kent genelindeki 224 okulda temizlik, tadilat, tamirat ve boya çalışmaları gerçekleştiriyor. Seyhan Sıtkı Kulak Ortaokulu'nda yükümlülerin gerçekleştirdiği faaliyetleri yerinde inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Yükümlülerimiz, eğitim sonunda meslek ediniyorlar, sertifika kazanıyorlar ve sembolik bir cep harçlığı alıyorlar. Sadece bir yükümlümüze, hükümlümüze bile meslek öğretebilirsek, hayatında kaliteli bir dönüşüm sağlayabilirsek, bu asla önemsiz bir şey değildi" dedi.

Ayrıca Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafından meslek edindirmek amacıyla açılan 'inşaat boyacılığı' kursuna katılan yükümlüler tarafından yapılan çalışmalar ile devlete 2 milyon 710 bin lira katkı sağlandığı öğrenildi.

Okulda çalışma yapan yükümlüler ise kendilerini geliştirdikleri ve topluma faydalı hale getirdikleri kurs öğreticilerine teşekkür ederek, cezalarının bitiminde de öğrendikleri becerilerini kullanacaklarını söyledi.

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