Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okullarda çalışma yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okullarda çalışma yaptı

1 saat önce

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlülerinin, eğitim-öğretim yılının yaz tatili döneminde okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması yaptıkları bildirildi.

Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okullarda çalışma yaptı, System.String[]

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlülerinin, eğitim-öğretim yılının yaz tatili döneminde okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması yaptıkları bildirildi.


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığınca 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yaz tatili olan 14 Haziran- 9 Eylül tarihleri arasında, kamu hizmeti cezaları kapsamında belirlenecek okullarda denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından boya, tadilat ve temizlik işlerinin yapılmasının planlandığı ifade edildi.


Planlama doğrultusunda, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik ihtiyaç duyulan, 'su bazlı boya ve ev tipi klima sistemleri montajcısı' kurslar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, programa katılan yükümlülerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları almaya hak kazandıkları kaydedildi.


Gerçekleştirilen meslek edindirmeye yönelik kurslar sonrasında Mersin Ticaret Borsası'nın vermiş olduğu finansal destekle, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde tespit edilen 12 okulda yaz tatili süresince kamu hizmeti cezalarını infaz eden yükümlüler tarafından boya, tadilat ve temizlik işlerinin yerine getirildiği belirtildi.


Yapılan çalışmaların ilgililer tarafından yerinde incelendiği, çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirildi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'ne atandı
Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:46:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik yükümlüleri, okullarda çalışma yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]