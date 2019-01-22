Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Güzelleştiriyor

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Güzelleştiriyor

32 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 20 yükümlü, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Güzelleştiriyor, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 20 yükümlü, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Bu kapsamda 20 hükümlü, Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulunda boya, tadilat ve temizlik yaptı ayrıca fidan dikti.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da çalışmaların yapıldığı okulu ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Uğurlu, denetimli serbestlik çerçevesindeki hükümlülerin öğrencilerin tatilde olduğu dönemde okulları güzelleştirdiğini ve bahçeye de ağaç diktiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Manisa, Salihli, Güncel
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