Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Güzelleştiriyor
32 dakika önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 20 yükümlü, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.
Manisa
'nın Salihli
ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 20 yükümlü, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.
Bu kapsamda 20 hükümlü, Durasıllı
Şehit Mustafa Kozak
İlkokulunda boya, tadilat ve temizlik yaptı ayrıca fidan dikti.
Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu
da çalışmaların yapıldığı okulu ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.
Uğurlu, denetimli serbestlik çerçevesindeki hükümlülerin öğrencilerin tatilde olduğu dönemde okulları güzelleştirdiğini ve bahçeye de ağaç diktiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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