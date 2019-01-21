Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Boyuyor

MERSİN AA) - Tarsus ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında, yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştiriyor.

MERSİN AA) - Tarsus ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında, yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştiriyor.





Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, ihtiyaç duyulan okullarda tadilat ve boyama çalışmalarına başladı.



Yarıyıl tatilinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarla birlikte okullar yarıyıla hazır hale getirilecek.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı vekili Fatih Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ebru Yıldırım Kocalar, Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

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