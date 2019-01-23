Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Temizlik ve Bakımını Gerçekleştiriyor

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliğiyle Denetimli Serbestlik yükümlüleri Bayburt'ta okulların bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştiriyor.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliğiyle Denetimli Serbestlik yükümlüleri Bayburt'ta okulların bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştiriyor.



Denetimli serbestlik uygulamasından yararlandırılan yükümlüler Bayburt genelinde proje kapsamına dahil edilen üç okulun yanı sıra bazı kamu kurumlarının da temizlik, boya ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor. 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden çalışmaları inceleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'den uygulama hakkında bilgiler aldı.



Uygulama dolayısıyla Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkürlerini sunduğunu ifade eden Vali Pehlivan, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze işbirliği halinde 'Çocuklar Tatilde Okullar Bakımda' projesi adı altında bu uygulamayı yürüttükleri için teşekkür ediyorum. İlimizdeki okullarımız ve kamu kurumlarımız açısından faydalı bir faaliyet olduğu kanaatindeyim. Proje daha önce Bayburt ilimizdeki kamu kurumlarında uygulanıyordu fakat kapsamı içerisine okullarımızın da dahil edilmesi ayrı bir anlam taşıyor. Okullarımız yarıyıl tatiline girmişken denetimli serbestlik kapsamındaki vatandaşlarımız tarafından bu çalışmaların gerçekleştirilmesi son derece isabetli oldu. İnanıyorum ki; onlar da böyle faydalı bir proje içerisinde olmaktan dolayı kendilerini mutlu hissediyorlardır" dedi.



Projenin denetimli serbestlik uygulamasının ruhu ile doğrudan örtüştüğünü dile getiren Vali Pehlivan, "Bir yandan kamu yararı için çalışırken diğer yandan ceza infazının bu şekilde sağlanması yükümlülerimiz açısından da güzel bir uygulama. Projenin hayata geçirilmesindeki katkı ve emekleri dolayısıyla Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirilen uygulamanın tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Bayburt'ta da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatıldığını söyledi. Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki, "Uygulama kapsamında şu anda bulunduğumuz 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu ve Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu'nda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmayla hem denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmetlerinde faaliyet gösteren yükümlü kardeşlerimizin cezalarının infazı hem de topluma yeniden kazandırılması ve farkındalık oluşturulması noktasında bir takım çalışmalar olacak. Diğer yandan geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın eğitim gördüğü bu kutsal mekanların temizliği sağlanacak. Umarım ki bu çalışmalar onların da eğitim hayatlarına katkıda bulunacak. Dolayısıyla kazan kazan anlayışının esas olduğu bir faaliyet oldu. Bizler de bu vesileyle çok mutlu olduk" dedi.



Başsavcı Tiryakı uygulamanın üç okulla sınırlı kalmayacağını kaydederek, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla tespit edilecek başka okullarda da uygulama hayata geçirilecek. Okullarımızın haricinde rutin olarak şu an 12 yükümlü kardeşimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında bu tarz faaliyetlerde bulunmakta ve cezalarını infaz etmektedirler. Bu çalışmalara katkıda bulunan emek sunan kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında daha önce kamu kurumlarında benzer uygulamalar gerçekleştirildiğini açıklayan Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin de, "Şu anda çalışmalarımızı 12 kişilik ekiple gerçekleştiriyoruz. Tapu Müdürlüğü, Adliye ve camilerimizde benzer şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarıyıl tatili dolayısıyla 'Çocuklar Tatilde Okullar Bakımda' projesini hayata geçirdik. Yarıyıl tatilini proje ile dolu dolu geçireceğiz. Denetimli serbestlik tedbiri altında olan arkadaşlarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Özverili bir şekilde çalışmalarımıza destek olmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.



Programa Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BAYBURT

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