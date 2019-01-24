Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Diyarbakır
'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 213 yükümlü, yarıyıl tatilinde 33 okulda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.
Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye
genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yükümlüler okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında yapılan görüşme neticesinde il merkezinde 20, 13 ilçede de 13 okul olmak üzere toplam 33 okul tespit edilerek 21 Ocak- 1 Şubat'ta bu faaliyetlerin yerine getirilmesi planlandı.
21 Ocak'ta Diyarbakır Ali Emiri
Ortaokulu bünyesinde saat 10.30 da gerçekleştirilen etkinliğe Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
, Başsavcı Vekili Alper Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.
Yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Güre, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yürütülmesi öngörülen bu faydalı hizmeti 213 yükümlünün 33 okulda gerçekleştireceğini belirtti.
"Kamu hizmeti toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kamu sektörü eliyle hizmet sunulması esasına dayanmaktadır. Bu yönüyle kamu hizmetinin temelinde kamu yararını barındırdığı görülmektedir." ifadelerini kullanan Güre, bu amaçla belirlenen 33 okulda yürütülecek hizmetlerle öğrencilerin eğitim ve öğretim gördükleri yerlerin güzelleştirilmesi ve temizlenmesinin sağlanacağını aktardı.
Güre, bu hizmetin ayrıca yükümlülerin kendilerini topluma faydalı birer birey olarak görmelerine de katkıda bulunacağını belirterek, hayırlara vesile olmasını dilediği uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.