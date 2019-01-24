Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

2 saat önce

Erciş ilçesinde denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yükümlüler okulları boyadı, sıralarda tadilat yaptı.

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor, System.String[]
Erciş ilçesinde denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yükümlüler okulları boyadı, sıralarda tadilat yaptı.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yükümlüler okullarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimli serbestlik yükümlülüğü olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilen kişiler bu yükümlülüklerini kamu hizmeti veren kurumlarda yerine getiriyor.

Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Olğay Toy, Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, okulların ikinci yarıyıla hazırlanması ve eğitime verilen destekten dolayı Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:35 Kaynak: AA

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