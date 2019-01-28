Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

1 saat önce

Kütahya'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor, System.String[]
Kütahya'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen uygulama kapsamında, Kütahya'da yükümlüler okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Yükümlüler bu çerçevede Linyit Ortaokulunda temizlik çalışmasına katıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Arat, Denetimli Serbestlik Müdürü Nuray Han ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek bu okulda incelemelerde bulundu.


Başsavcı Vekili Arat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların güzelleştirilmesine yönelik iş birliği ile tüm Türkiye'de bu uygulamanın sürdürüldüğünü hatırlattı.


Hükümlülerin kamu yararına işlerde çalışmalarının topluma adapte olmalarında büyük katkı sağladığını belirten Arat, şöyle konuştu:


"Ceza Kanunumuzun 2005 yılında yapılan değişikliğe istinaden kamu hizmetlerinde çalıştırma zorunluluğu cezası, aynı zamanda bir infaz tedbiri olarak düzenlenmiştir. Bu infaza ilişkin olarak hükümlüler, şüpheliler ve sanıklar kamu yararına işlerde çalıştırılmaktadır. Bu çalıştırılmanın amacı şahısların topluma kazandırılması, iyileştirilmesi, aynı zamanda aile hayatlarından, sosyal hayatlarından, eğitimlerinden ve işlerinden geri kalmamasını sağlamaktır."


Arat, kentte belirlenen iki okulda yarıyıl tatili süresince temizlik ve bakım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Kütahya, Güncel
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