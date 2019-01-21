Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Boya Badana İşlerini Yapacak

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında, Kocaeli'deki 11 okulda denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda boya, badana, temizlik ve ağaçlandırma gibi işleri yapacak.

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında, Kocaeli'deki 11 okulda denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda boya, badana, temizlik ve ağaçlandırma gibi işleri yapacak.



İzmit Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan Farabi İlkokulu'nda, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in de katılımıyla başlatılan proje kapsamında, okullarda çalışan yükümlüler 18 Ocak ve 4 Şubat tarihleri arasında okulların ihtiyaçlarını giderecek. Kocaeli'de denetimli serbestlik yükümlüsü olan toplam 9 bin kişiden 100 yükümlünün aktif rol alacağı proje kapsamında, yükümlülerin kişisel gelişimleri ve toplumla ödeşmelerinin sağlanması amaçlanırken, aynı zamanda okulların da ihtiyaçları giderilmiş olacak.



Yapılan protokol hakkında açıklama yapan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Denetimli serbestlik uygulaması bizim mevzuatımıza 2005 yılında girdi. Suç işleyen kişileri cezaevine koymadan, dışarıdan denetim altına alarak, onlara bazı yükümlülükler yükleyerek topluma yeniden kazandırma amacı güden bu uygulama kapsamında, zaman zaman yükümlülerimiz kamuya yararlı işte çalışma hizmeti de görmekteler. Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyemiz ile bir protokol yapmıştık. Orada ağaçlandırma amacıyla yükümlülerimizi sevk ettik. Bugün de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında okullarda badana, temizlik ve boya işleri yapılacak. Şu anda bizim takip ettiğimiz 9 bin adet denetimli serbestlik yükümlümüz var. Bunlardan 300 kişi, doğrudan kamuya yararlı işte çalıştırma yükümlüsü. Okullarımızın yarıyıl tatiline girmesi ile beraber, 18 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'de 11 tane okulumuzda boya, badana, tamirat, tadilat, bahçe ve ağaçlandırma ile oyun parkı yapımı işlerini bu yükümlülerimiz aracılığıyla yapacağız" dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise "Türkiye genelinde daha önce zaten vardı, denetimli serbestlikte bulunan vatandaşlarımızı okullarımızın temizlik işlerinde, ağaçlandırma işlerinde kullanıyorduk. Bu protokol kapsamında da okulların badana, boya işlerinin yapılması protokolü yapıldı" diye konuştu.



- Kocaeli

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