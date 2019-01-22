Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Boya Badana İşlerini Yapacak
58 dakika önce
Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında yarı yıl tatil boyunca Yozgat'taki okullarda, denetimli serbestlik yükümlüleri boya, badana, temizlik gibi işleri yapacak.
Adalet Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında yarı yıl tatil boyunca Yozgat
'taki okullarda, denetimli serbestlik yükümlüleri boya, badana, temizlik gibi işleri yapacak. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde başlatılan proje kapsamında yükümlüler, yarıyıl tatili boyunca il ve ilçelerdeki okulların ihtiyaçlarını giderecek. Yozgat'ta denetimli serbestlik yükümlüsü olan vatandaşların aktif rol alacağı proje kapsamında yükümlülerin el becerilerini geliştirilecek aynı zamanda da okulların ihtiyaçları giderilmiş olacak. Bu kapsamda il genelinde ve ilçelerdeki okulları ziyaret eden Yozgat Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan
, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı
, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan
Çeri, Sorgun
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
belirlenen okulları ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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