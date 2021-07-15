Denetimli serbestlik yükümlüleri şehitliğe karanfil bıraktı - Son Dakika

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Denetimli Serbestlik yükümlülerince Erzincan Garnizon Şehitliği'nde dualar edilip mezarlara karanfil bırakıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde merkezde bulunan Garnizon Şehitliği'ne Denetimli Serbestlik yükümlüleri tarafından karanfil bırakıldı. Yapılan etkinlikte şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak büyük bir kahramanlık destanı yazılmış, kahraman milletimizin ve güvenlik güçlerimizin direnişi ve katkılarıyla 15 Temmuz hain darbe girişimi bertaraf edilmiştir. Kahraman milletimizin hain darbe girişimi karşısında göstermiş olduğu mücadelenin ve demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümü sebebiyle Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak şehitlerimizi anmak ve milletimizin demokrasiye olan inanç ve bağlılığını gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla Denetimli Serbestlik yükümlüleri ile birlikte Erzincan Garnizon Şehitliği ziyaret edilmiş, şehitlerimizin mezarı başında dualar okunarak mezarlara karanfil bırakılmıştır." denildi.

Öte yandan şehitlik ziyareti sonrası Erzincan Müftülüğü personeli Vaiz Aydın Öçalan tarafından '15 Temmuz Milli Birlik Günü, Şehitlik ve Vatan Sevgisi' konusunda seminer düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve yükümlükte infaz gören Denetimli Serbestlik yükümlüleri katıldı. - ERZİNCAN