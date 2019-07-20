Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik yükümlüleri şehitliğin bakımını yaptı
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Denetimli Serbestlik yükümlüleri şehitliğin bakımını yaptı

1 saat önce

Kütahya'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, şehitliğin bakımını yaptı.

Denetimli Serbestlik yükümlüleri şehitliğin bakımını yaptı, System.String[]
Kütahya'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, şehitliğin bakımını yaptı.
Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin topluma kazandırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yükümlülerin, şehitlikte temizlik ve bakım çalışmaları yaptıkları dile getirilen açıklamada, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümünde, Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerince kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında Kütahya Hava Şehitliğinde temizlik ve bakım çalışması yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:53 Kaynak: AA
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