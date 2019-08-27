Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik yükümlüleri Söke'de temizlik çalışması yaptı
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Denetimli Serbestlik yükümlüleri Söke'de temizlik çalışması yaptı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, Denetimli Serbestlik yükümlüleri, Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı ve üniversite karşısındaki spor alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik yükümlüleri Söke'de temizlik çalışması yaptı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde, Denetimli Serbestlik yükümlüleri, Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı ve üniversite karşısındaki spor alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Söke Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Çağlar, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının projesi kapsamındaki çevrenin korunması ve temizlik çalışmalarının perşembe gününe kadar süreceğini belirtti.

Okullarda da temizlik çalışmalarının gerçekleştirileceğini aktaran Çağlar, "Denetimli Serbestlik yükümlülerimiz ağaç dikme gibi çeşitli sosyal projelerde de yer alıyorlar. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Devamı da gelecek." diye konuştu.

Yenikent, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:48 Kaynak: AA
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