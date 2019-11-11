Son Dakika Haberleri: Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 500 fidan dağıtıldı
Son Dakika Genel Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 500 fidan dağıtıldı

Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 500 fidan dağıtıldı

6 saat önce

Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 500 fidan dağıtıldı Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve yükümlüler tarafından 'Geleceğe nefes ol' kapsamında 500 fidan dağıtıldıDENİZLİ - Denizli'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Denizli Adliyesi bahçesinde "Daha yeşil bir Türkiye...

Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 500 fidan dağıtıldı

Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve yükümlüler tarafından 'Geleceğe nefes ol' kapsamında 500 fidan dağıtıldı

DENİZLİ - Denizli'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Denizli Adliyesi bahçesinde "Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan toprağa" etkinliği kapsamında fidan dağıtımı yapıldı. Etkinlikte denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 500 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 11 Kasım 2019 saat 11.11'de "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Denizli Adliyesi bahçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri vatandaşlara fidan dağıttı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ve personelleri tarafından toplamda 500 fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Görevliler ve yükümlülerin fidan dağıtımı yaklaşık 3 saat sürdü.

Adliye önünde personellerin ve hükümlülerinin ücretsiz olarak dağıttığı fidanlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 500 fidan dağıtıldı

Denizli Adliyesi, Türkiye, Denizli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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