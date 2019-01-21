Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Yarıyıl Tatilinde Okulları Boyuyor

Eskişehir'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 60 yükümlü, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat ve boya işlerini yapıyor.

Eskişehir'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 60 yükümlü, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat ve boya işlerini yapıyor.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki yükümlüleri ziyaret ettiği belirtildi.



Açıklamada, denetimli serbestliğin, kapsamı kanunlarca belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı ceza ve infaz sistemi olduğu ifade edildi.



Ayrıca açıklamada, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları iş birliğinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde 60 yükümlünün, yaklaşık 3 bin 700 öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde boya, tadilat ve temizlik işlerini yapacağı duyuruldu.

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