Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Yarıyıl Tatilinde Okulları Boyuyor

Adana, Mersin ve Hatay'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında, yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştiriyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında, yarıyıl tatilinde okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini gerçekleştiriyor.



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Adana'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, tadilata ihtiyaç duyulan okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.



Proje kapsamında, 45 yükümlü, merkez Çukurova İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Sıtkı Kulak Ortaokulu'nun boya, temizlik ve klima bakımlarını yaptı.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik kapsamında yapılan faaliyetlerin yükümlülerin aileleriyle ve toplumla olan bağlarının güçlendirilmesine vesile olduğunu anlattı.





Bu faaliyetlerle yükümlülerin topluma faydalı işler yaptığını vurgulayan Yurdagül, şunları kaydetti:



"Adana'da da bu faaliyet çerçevesinde tadilat, bakım ve klima bakım işlemlerini gerçekleştirdik. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimiz kamuya yararlı işleri fonksiyonel olarak yerine getirmektedir. Çeşitli projeler sonunda yükümlülerimiz hem sertifika sahibi oluyorlar, meslek öğreniyorlar hem de sembolik olarak cep harçlıklarını alıyorlar. Bu etkinlikler sonucunda, kamuda önemli miktarda tasarruf da sağlanmış oluyor. Biz yükümlülerimizi, hükümlülerimizi deniz yıldızı olarak kabul ediyoruz. Onlarla ilgili her türlü iyileştirme faaliyeti bizler için çok önemli. Sadece bir yükümlümüze bile meslek edindirebilirsek hayatında kalıcı bir faaliyet sağlayabilirsek bu asla önemsiz bir şey değildir."



Yurdagül, daha sonra faaliyete katılan yükümlülerin çalışmalarını denetledi.



Çalışmaların 4 Şubat'a kadar süreceği ve 240 yükümlünün, 21 okulun bakım ve onarımını yapacağı bildirildi.





Kozan



Çalışmalar kapsamında Kaymakam Şafak Gürçam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Gazi İlk ve Ortaokulu'nda yükümlülerin katılımıyla gerçekleşen boya, badana ve tamirat işlerini yerinde inceledi.



Başsavcısı Mustafa Yeşil, burada yaptığı açıklamada, 15 yükümlünün okulun ihtiyaçlarını gidereceğini belirterek, "Kozan'da 7 okulda, Feke, İmamoğlu ve Tufanbeyli ilçeleri de dahil olmak üzere yarıyıl tatilinde toplam 10 okulumuzda boya, badana, tamirat ve tadilat işleri gerçekleştirilecek." diye konuştu.



Mersin



Mersin'de de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 40 yükümlü, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işlerine başladı.



Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında kentte tespit edilen 10 okulda tadilat çalışmaları yapılıyor.



Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, merkez Toroslar ilçesindeki 700. Yıl Ortaokulu'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Şahin, burada yaptığı açıklamada, okulların güzelleştirilmesi kapsamında yapılan protokolle tüm Türkiye'de bu uygulamanın başladığını anımsattı.



Okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerinin yapılacağını aktaran Şahin, kentte belirlenen 10 okulda bu çalışmaların yürütüleceğini sözlerine ekledi.



Hatay



Hatay'da ise denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 126 yükümlü, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okulda boya ve temizlik yaptı.



Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, yükümlüler Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde boyama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Akgün, yaptığı açıklamada, Kırıkhan ve Reyhanlı'da 4 okulda boyama ve temizlik yapıldığını ve bu okulların eğitime hazır hale getirildiğini belirtti.

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