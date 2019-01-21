Denetimli Serbestlik Yükümlülerinden Okullara Boyama Desteği
35 dakika önce
Çanakkale'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat ve boya işlerini yaparak destek veriyor.
Çanakkale
'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat ve boya işlerini yaparak destek veriyor.
Merkeze bağlı Kepez
beldesindeki Mehmet Akif Ortaokulu'na gelen Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dönmez
, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz
ve Denetimli Serbestlik İl Müdürü Erkan Çolak, buradaki işlemleri inceleyip yükümlülerle boya yaptı.
Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarının planlama ve koordinasyonuyla "Okullarımız Renkleniyor Projesi" kapsamındaki boya, badana ve onarım çalışmaları yarıyıl tatili boyunca sürecek.
Öte yandan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Çanakkale il merkezi ve 11 ilçede geçen aralık ayında denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından 121 kamu kurumunda 8 bin 474 saat ücretsiz kamu hizmeti verildi. Çalışmaların 2 bin 848 saati il merkezi ve ilçelerinde bulunan 28 okulda tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:40 Kaynak: AA
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