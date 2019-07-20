Son Dakika Haberleri: Denetimli serbestlik yükümlülerine 15 Temmuz sunumu
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Denetimli serbestlik yükümlülerine 15 Temmuz sunumu

1 saat önce

İnebolu ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Denetimli serbestlik yükümlülerine 15 Temmuz sunumu, System.String[]
İnebolu ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik sunum gerçekleştirildi.
İnebolu Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, imam Adem Saygı'nın şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okumasıyla başladı.
Saygı, daha sonra yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir." dedi.
Program, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan slayt gösteriminin ardından sona erdi.
İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:40 Kaynak: AA
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