Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Arıcılık Kursu

Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Arıcılık Kursu

1 saat önce

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile denetimli serbestlik yükümlülerine arıcılık kursu verilmeye başlandı.

Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Arıcılık Kursu, System.String[]
Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile denetimli serbestlik yükümlülerine arıcılık kursu verilmeye başlandı.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümünde görevli Prof. Dr. İsmail Türker tarafından verilen kursta, uyuşturucuyu bırakarak hayatlarına yeni bir sayfa açmaya çalışan Denetimli Serbestlik yükümlülerine destek olabilmek yeni bir mesleğe yönlendirilmesi amaçlanıyor.

12 gün sürecek olan kursta arıcılık üzerine teknik bilgiler verilecek olup kursa katılacak olan kursiyerlere de İŞKUR İl Müdürlüğünce ücret verilecek. Kursiyerler kurs sonunda alacakları belgeler ile projeler hazırlayıp hibe desteklerine başvurabilecek. Bu sayede hem kendi istihdamlarına katkı sağlarken bir taraftan da bal üreterek ülke ekonomisine de katkı sağlamaları hedefleniyor. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

İŞKUR, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Görev Yerine Giden Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Son Dakika! Polisin Tartışma Yaratan Hareketine Bakan Soylu'dan Yorum: Yasadışı Eylem Yaparsanız Gözaltına Alınırsınız

Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:31:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Arıcılık Kursu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]