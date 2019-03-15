Denetimli Serbestlik Yükümlülerine "Sosyal Market" Desteği - İstanbul

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından açılan "sosyal market" ile maddi durumu iyi olmayan denetimli serbestlik yükümlüleri ve ailelerinin gıdadan giyime, kırtasiyeden oyuncağa kadar bütün ihtiyaçları karşılanıyor.

BAŞAK AKBULUT YAZAR - Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından açılan "sosyal market" ile maddi durumu iyi olmayan denetimli serbestlik yükümlüleri ve ailelerinin gıdadan giyime, kırtasiyeden oyuncağa kadar bütün ihtiyaçları karşılanıyor.



Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik altında bulunan ancak geçim zorluğu çeken ve yardıma muhtaç ailelerin gıda, giyim, kırtasiye ve oyuncak gibi birçok ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı "sosyal market" projesini hayata geçirdi.



Suça karışan kişilerin, yeniden topluma kazandırılmaları sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan proje kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Güngören'deki binasının içinde mini bir markete dönüştürülen odada, yetişkinler için kıyafetlerin yanı sıra, denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarının tüm okul ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler de bulunuyor.



Buradaki marketten faydalanmak isteyen bir yükümlünün ihtiyaçları, kurumdaki ilgili görevliler veya vaka sorumlularıyla görüştükten sonra uygun bulunması halinde karşılanıyor.



Yükümlüler yapılan yardımdan memnun oldu



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Burak Ceyhan, sosyal marketi ziyaret ederek, bilgi aldı.



Giyim yardımı yapılan bir yükümlü, çocuğunun tüm okul ihtiyaçlarının müdürlük tarafından karşılandığını belirterek, Ceyhan'a teşekkür etti. Giyim yardımı alan genç bir yükümlü de, 15 gün sonra cezasının biteceğini söyleyerek, yapılan destekler dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunun Ceyhan, denetimli serbestlik uygulamasının, şüpheli, sanık ve hükümlülerin cezalarının toplum içinde infaz edildiği bir sistem olduğunu belirtti.



Ceyhan, Adalet Bakanlığı olarak yükümlülerin cezalarını infaz ederken, aynı zamanda iyileştirilmesi, rehabilite edilmesi, suç tekrarının önlenmesi ve neticesinde topluma yeniden kazandırılmasının temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi.



"Marketleri iş birliği çerçevesinde oluşturduk"



Sosyal market projesinin de bu hedef kapsamında gerçekleştirildiğini dile getiren Burak Ceyhan, şöyle konuştu:



"Adalet Bakanlığı olarak denetimli serbestlik müdürlüklerimizde sosyal marketler kurmayı hedefliyoruz. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde bunu kurduk. Yükümlüler bize geldiğinde, sosyal ve ekonomik inceleme raporları düzenleniyor. Bu raporların ardından yükümlülerimizin ihtiyaçları belirleniyor. İhtiyaç dahilinde yükümlülerimiz buraya gelip neye ihtiyaçları varsa ücretsiz faydalanıyor."



Ceyhan, sosyal marketleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği çerçevesinde oluşturduklarını belirterek, "Türk Kızılayı ile iş birliği içindeyiz. Kamuya yararlı derneklerimiz buraya bağışta bulunabiliyor. Ayrıca bunun yanında kaymakamlıklara bağlı olan sosyal yardımlaşma vakıflarımızla da iş birliği içindeyiz." dedi.



Eski yükümlüleri, denetimli serbestlikten tahliye olduktan sonra da yalnız bırakmadıklarını belirten Ceyhan, bu kişiler için koruma kurulları vasıtasıyla kendi iş yerlerini kurma projelerinin olduğunu ifade etti.



Ceyhan, bu projeleri hazırlayıp İŞKUR'a gönderdiklerini dile getirerek, İŞKUR'dan asgari ücretin 20 katı kadar hibe alabilen eski yükümlülerin, aldıkları bu hibe krediyle kendi iş yerlerini kurabildiklerini söyledi.



"Bakırköy bu noktada pilot oldu"



Ceyhan, sosyal market projesinden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler ve vakıflar aracılığıyla yükümlülerin yardım almalarını temin ettiklerini de ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ancak bir sosyal sorumluluk projesi olarak, bazı yükümlülerimizin acil ihtiyaçları olduğunu fark ettik. Örneğin bir kişi buraya geliyor. Mevsim soğuk ama üstü ince, yanında çocuğu da var. Uzmanlarımız bunları gözlemleyerek anında müdahale etme ihtiyacı hissettiler. Hemen buraya getirip uygun kıyafeti temin ediyoruz. Elimizde yoksa, mutlaka o gün bir şekilde diğer kamu kurumlarıyla iş birliği içinde o çocuğu giydiriyoruz. Yine geldiği zaman da kuru gıda, Kızılay'ın desteğiyle kavurma yardımı yapıyoruz. Bakırköy bu noktada pilot oldu. Diğer müdürlüklerimizde de bu var. Çok kısa süre içinde Türkiye'deki 141 Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde sosyal marketleri faaliyete geçireceğiz. İleride bunları daha da geliştirmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz. "



Burak Ceyhan, yardımda bulunmak isteyen şahıs veya kurumlarla iş birliğine her zaman hazır olduklarını ifade etti.

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