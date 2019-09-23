Son Dakika Haberleri: Denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına kırtasiye yardımı
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Denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına kırtasiye yardımı

1 saat önce

Mersin'de 76 denetimli serbestlik yükümlüsünün çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldığı bildirildi.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına kırtasiye yardımı, System.String[]

Mersin'de 76 denetimli serbestlik yükümlüsünün çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldığı bildirildi.


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile yürütülen çalışma neticesinde, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına, 2019-2020 yılı eğitim-öğretim döneminde kırtasiye yardımı yapıldığı belirtildi. Yapılan işbirliği kapsamında, denetimli serbestliğe tabi olup maddi durumlarının yetersiz olduğu tespit edilen 76 yükümlü çocuğuna, çanta ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketlerin teslim edildiği kaydedildi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
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