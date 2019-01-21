Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Okul Temizledi, Sevdiği Kızı Babasından İstedi

Denetimli serbestlik yükümlüsü okul temizledi, sevdiği kızı babasından istedi Pendik'te denetimli serbestlik yükümlüleri okul temizlediİSTANBUL - Pendik'te denetimli serbestlik yükümlüleri okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından kamu hizmeti cezaları kapsamında okul temizledi.

Denetimli serbestlik yükümlüsü okul temizledi, sevdiği kızı babasından istedi

Pendik'te denetimli serbestlik yükümlüleri okul temizledi



İSTANBUL - Pendik'te denetimli serbestlik yükümlüleri okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından kamu hizmeti cezaları kapsamında okul temizledi. Denetimli serbestlik yükümlüsü Batuhan Fırat Kayacan sevdiği kızı babasından isteyerek, " Buradan kız arkadaşımın babasına söylüyorum; diyorum ki abi kız istemeye geldik vermedin, onu çok seviyorum, babasından istiyorum. Cezam bitince istemeye gideceğim"dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu hizmeti cezaları kapsamında yarı yıl tatilde okulların temizlik ve boya işlerinin yapılması için bir etkinlik düzenlendi. Pendik Ercan Görür İlk öğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliğe İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Murat Gökşen,ilçe yöneticileri ve denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı. Etkinlikte konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar;"18 ocak - 4 subat arasında bütün ilköğretim okulları ve liselerimiz yarıyıl tatiline girdiği için, biz de denetimli serbestlik müdürlüklerimizin faaliyeti çerçevesinde bu boşluğu değerlendirip okullarımızda boya badana temizlik ve tadilat faaliyetleri yapmak istedik. Bunun Ankara'daki başlangıcını sayın Bakanımız Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey Ankara'da Ostim İlköğretim okulunda bir program yapmaktalar ve orada şu anda boya badana temizlik ve tadilat faaliyetlerini göstermektedirler. Bildiğini gibi 2005 yılı Ağustos 15'inde denetimi serbestlik müdürlükleri ilk kez faaliyete geçti ve kuruldu. Bu kapsamda çağdaş ve çağımıza uygun şekilde, insanların yükümlülüklerini toplumun içerisinde yerine getirmesi öngörüldü. Daha önceki sistemlerde sadece cezaevi sistemi öngörülüyordu ve yükümlülerin cezaevinde cezasını çekmesi öngörülürken bu sistemle toplumun içerisinde ve çalışarak yeni bir meslek edinerek katılması ve yeni şeyler öğrenmesi ve bu şekilde yükümlülüğü bittiğinde topluma faydalı bir insan olması istenildi. Bu faaliyet çerçevesinde Bakanlığımız, 2018 yılı içerisinde İstanbul ilinde yapmış olduğumuz 2726 kişi eğitim gördü ve faaliyetlerimize katıldı. Şuanda 2019 yılı itibariyle yine 586 yükümlümüz eğitim görüp faaliyetlerimize katılmaktadır. Yarıyıl tatilindeki boşlukta da 74 okulda 586 yükümlümüzle birlikte faaliyette bulunacağız. Bizim mülakatımızda 14 ilçe bulunmakla birlikte 12sinde bu faaliyetler devam edecektir" dedi.

Öte yandan denetimli serbestlik yükümlüleri de okulları temizleyip boya yaptı. Bu sırada Batuhan Fırat Kayacan isimli denetimli serbestlik yükümlüsü sevdiği kızı babasından isteyerek; " Denetimli serbestlik tedbiri altında bu projelerde yer alıyoruz, devletimize milletimize bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Bu durumdan mutluyuz, cezalı durumda olmaktan daha iyidir. Buradan kız arkadaşımın babasına söylüyorum; diyorum ki abi kız istemeye geldik vermedin, onu çok seviyorum, babasından istiyorum. Cezam bitince istemeye gideceğim. Baba sana söylüyorum; İşe gideceğim evimi kuracağım maaşımı kazanacağım kızına iyi bakacağım abi" dedi.

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