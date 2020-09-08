Denetimli serbestlikte yetiştirdiler, ihtiyaç sahiplerine gidiyor - Son Dakika

Türk Kızılay ile imzalanan protokol kapsamında Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gençleri rehabilite etmek için oluşturulan bahçenin ürünleri toplandı.

Türk Kızılay ile imzalanan protokol kapsamında Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, gençleri rehabilite etmek için oluşturulan bahçenin ürünleri toplandı. Paketlenen ürünler başta Kızılay'ın aşevleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Yeniden Başlangıç, Yeniden Umut"

Bu projeler ile mahkumların rehabilite edilmesini amaçladıklarını belirten Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Direktörü Nurdal Durmuş, "Burada Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereğince Kızılay Gönüllüleri ile 2 tane proje yönetiyoruz. Yönettiğimiz projelerin temel amacı, burada denetimli serbestlikten yararlanan mahkumlarımıza ve gençlerimize bir rehabilitasyon alanı sunmak. Burada yaptığımız projelerin adı 'Yeniden Başlangıç, Yeniden Umut' projeleri. Bu kapsamda Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bahçesinde gördüğünüz bu araziyi gönüllülerimiz ve burada kalan mahkumlarımız ile birlikte ektik ve bugün de hasadını topluyoruz. Burada yaklaşık 10'a yakın çeşit sebze ve meyve üretiyoruz. Burada ürettiğimiz meyve ve sebzeleri hem ihtiyaç sahiplerine, hem Kızılay AŞ evlerine hem de huzur evlerine götürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyoruz"

Mesleği moda tasarımı olan ve Kızılay Gönüllüsü olarak mahkumlara eğitimler veren Betül Aşık ise, "Mesleğim moda tasarımcılığı. Ama artık kendimi Türk Kızılay'a vakfederek buradaki çalışmaları yürütüyorum. Görmüş olduğunuz alandaki kursumuz da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde açılan bir kursumuz. Burada gençlerimiz ve hanımlarımız, topluma kazandırılmak adına, meslek edindirilmek adına kurslarda eğitiliyorlar. Daha sonra kendilerine Halk Eğitim Merkezlerinden diploma veriyoruz. Onları topluma kazandırıyoruz ve herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bana baya katkısı olan bir kurum burası"

Hükümlü olarak eğitim alan N.Ö. buradaki eğitimlerden çok memnun kaldığını belirterek, "Ben hükümlü olarak burada kamuya hizmet gördüm ve bu hizmete hizmet denilmez çünkü bana baya katkısı olan bir kurum burası. Yani ben baya bir faydasını gördüm her anlamda, her koşulda. Atölyemizde çok önemli şeyler çıkardık. Çok farklı işler öğrendik. Bunun için önce Adalet Bakanlığı, daha sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne, daha sonra da gerçekten İşkur'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Ektiğimiz ürünler bize bereket olarak geri döndü"

Türk Kızılay Ankara Şubesi Kadın Kolları Başkanı Meltem Elmacı da, "Gençleri rehabilite etme ve kadınları topluma kazandırma kapsamında projelerimiz var. Yeni başlangıçlar altında projelerimiz söz konusu. Bu projemiz kapsamında da bahçemizde çeşitli ürünler var, domatesten bibere, mısırdan patlıcana kadar birçok ürünümüz söz konusu. Bunları toplama sürecimiz oluyor. Toplama sürecinden sonra AŞ evlerinde pişiriyoruz. Toprak bereketli oldu ektiğimiz ürünler bize bereket olarak geri döndü. Topladığımız ürünler aşevlerinde gönüllülerimiz ile birlikte yemek yapımında kullanılıyor. Günlük 5 bin kişiden 15 bin kişiye kadar yemek sürecimiz oluyor" dedi.

Proje kapsamında yaklaşık 40 kişi ektikleri ürünleri toplayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Kızılay Gönüllülerine teslim etti. Ayrıca ürünlerin toplanması ve dağıtımını da Kızılay Gönüllüleri yürütüyor. - ANKARA