Denetimli Serbestlikten Yararlanan Hükümlülere Kamuda İş İmkanı

Sultangazi Kaymakamlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında imzalanan iş birliği protokolüyle, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler kamuda istihdam edilecek.

Sultangazi Kaymakamlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında imzalanan iş birliği protokolüyle, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler kamuda istihdam edilecek.



Sultangazi Kaymakamlığı, Sultangazi Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İstanbul Çalışma ve İl Müdürlüğü arasında 2019 yılı için geçerli ve ilerleyen yıllarda da sürdürülmesi planlanan bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hükümlülere yönelik olarak bir meslek edinmelerinin sağlanması, istihdam edilmelerinin kolaylaştırılması ve bu yolla yeniden suça karışmalarına sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmesine karar verildi. Toplumda dezavantajlı grup içerisinde kabul edilen suça karışmış kişilerin bir meslek sahibi olmalarına yönelik, tarafların desteği ile çeşitli kursların açılması protokolün amacını oluşturuyor.



Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar imzalanan protokolle ilgili, "Sultangazi ilçemizde bugün Sultangazi Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız, İstanbul İl Cumhuriyet Başsavcılığımız, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğümüz ve İŞKUR İl Müdürlüğümüzle birlikte denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerimizle ilgili hakikaten güzel bir projeye ve güzel bir işbirliğine imza atmış bulunduk. Ben bu işbirliğinin, bu projenin, bu programın hem ilçemiz açısından hem ilimiz açısından hem de hükümlüler açısından hayırlar getirmesini diliyorum. Hakikaten onların hem toplumla uyum sağlamaları açısından hem de meslek edinmeleri açısından önemli bir işbirliği. Hayırlı olmasını diliyorum bu işbirliğinin" dedi.



Denetimli serbestlik yasasından faydalanan Levent Sayın, "Yapılan protokol anlaşması bizim için daha yararlı bir çalışma. Hem çalışan arkadaşlarımızın çoğu genellikle iş bulamadıkları için çalışma saatlerinden sonra boş kalıyorlar. Burada çalıştıktan sonra dışarıya çıktıkları zaman bir işleri yok. Bu şartlarda hem bir meslek sahibi olacaklar hem para olarak bir gelirleri olacak hem de insanların bakış açısı değişecek diye düşünüyoruz biz" diye konuştu.



Yasadan faydalanarak çıkan bir başka vatandaş,"Biz yasadan faydalandık çıktık. Devletimizden Allah razı olsun ki bizi içeriden çıkarttılar. Bildiğimiz kadarıyla yasadan faydalanan mahkumlar genellikle devlet adına çalışıyor. Şu an biz mesela kamu adına çalışıyoruz ve ücretsiz çalışıyoruz. Şimdi çalıştığımız zaman belli bir miktar para alacakmışız. Bundan dolayı da gerçekten mutluyuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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