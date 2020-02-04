Denetimli serbestlikten yararlanıp, eski eşinin kocasını öldürmüş - Son Dakika

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Şahin Dağlar'ı (26) evinin önünde düzenledikleri silahlı saldırıyla öldürdükten sonra kaçmak için yolcu otobüsüne binen 2'si kardeş biri yeğen 3 şüpheli, polisin takibiyle Samsun'da yakalandı. Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanıp cezaevinden çıktığı, ardından da Ordu'ya geldiği ortaya çıkan şüphelilerden Özcan G.,cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini söyledi.

Olay, dün akşam Fatsa'ya bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Dağlar, evinden çıktığı anda silahlı saldırıya uğradı. Dağlar, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin Dağlar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayetin ardından çok yönlü araştıma başlatan polis, şüphelilerin Özcan G., Özgür G. ve Nurullah G. olduğunu tespit etti. 3 şüphelinin, Ünye ilçesine kaçtıkları buradan da Adana 'ya gitmk üzere yolcu otobüsüne bindikleri belirlendi. Takibe alınan otobüs, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oluşturulan polis noktasında yakalandı.

Vanlı oldukları öğrenilen 2 kardeş ve yeğenleri, gözaltına alınıp Ordu polisine teslim edildi. Eski eşinin kocası Şahin Dağlar'ı öldüren Özcan G., ifadesinde cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediklerini söyleyip, olayda kullanılan tabancayı Fatsa ilçesinde bir dereye attıklarını anlattı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden Özcan G.'nin, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak cezaevinden yeni çıktığı ve Ordu'ya geldiği öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.