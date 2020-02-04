Denetimli serbestlikten yararlanıp, eski eşinin kocasını öldürmüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denetimli serbestlikten yararlanıp, eski eşinin kocasını öldürmüş - Son Dakika

Denetimli serbestlikten yararlanıp, eski eşinin kocasını öldürmüş

6 saat önce

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Şahin Dağlar'ı (26) evinin önünde düzenledikleri silahlı saldırıyla öldürdükten sonra kaçmak için yolcu otobüsüne binen 2'si kardeş biri yeğen 3 şüpheli, polisin takibiyle Samsun'da yakalandı.

Denetimli serbestlikten yararlanıp, eski eşinin kocasını öldürmüş, System.String[]

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Şahin Dağlar'ı (26) evinin önünde düzenledikleri silahlı saldırıyla öldürdükten sonra kaçmak için yolcu otobüsüne binen 2'si kardeş biri yeğen 3 şüpheli, polisin takibiyle Samsun'da yakalandı. Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanıp cezaevinden çıktığı, ardından da Ordu'ya geldiği ortaya çıkan şüphelilerden Özcan G.,cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini söyledi.

Olay, dün akşam Fatsa'ya bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Dağlar, evinden çıktığı anda silahlı saldırıya uğradı. Dağlar, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin Dağlar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayetin ardından çok yönlü araştıma başlatan polis, şüphelilerin Özcan G., Özgür G. ve Nurullah G. olduğunu tespit etti. 3 şüphelinin, Ünye ilçesine kaçtıkları buradan da Adana'ya gitmk üzere yolcu otobüsüne bindikleri belirlendi. Takibe alınan otobüs, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oluşturulan polis noktasında yakalandı.

Vanlı oldukları öğrenilen 2 kardeş ve yeğenleri, gözaltına alınıp Ordu polisine teslim edildi. Eski eşinin kocası Şahin Dağlar'ı öldüren Özcan G., ifadesinde cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediklerini söyleyip, olayda kullanılan tabancayı Fatsa ilçesinde bir dereye attıklarını anlattı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden Özcan G.'nin, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak cezaevinden yeni çıktığı ve Ordu'ya geldiği öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.


Samsun, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle on binlerce evcil hayvan ölüm riskiyle karşı karşıya
Rusya'da taksi şoförü müşterilerine 'koronavirüs' şakası yaptı Ayşe'nin ölümünde sanığın sorumluluğunu Adli Tıp Kurumu belirleyecek Eşini ve annesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:31:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denetimli serbestlikten yararlanıp, eski eşinin kocasını öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]