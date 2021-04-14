Denetimsiz çekirdek kabuğuna bile geçiş yok

AB başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilmek için hazırlanan gıda ürünleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edilip analizlerden geçiriliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ve kontrol ekipleri, pandemi döneminde gıda ürünlerinin ihracat denetimlerini de aksatmadan devam ettiriyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilecek gıda ürünlerine yönelik denetim, kontrol ve numune alma işlemleri Covid-19 pandemi tedbirlerine uyularak aksatılmadan sürüyor. Yapılan kontroller sonucunda hijyen kurallarına uygun üretim yapan iş yerlerine ait ürünler ile numune analiz sonuçları uygun olan ürünlere sağlık sertifikaları düzenlenerek ihracatlarına izin veriliyor.

Numune analizinden geçmeyen ürünlerin ise ihracat izni verilmiyor. - TEKİRDAĞ